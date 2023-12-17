Радянський та російський журналіст та телеведучий Олександр Невзоров розповів, чому російський диктатор здатний лише на порожні залякування

Усі шляхи відступу Путін собі давно відрізав. Тепер він уже не може знизити градус злості та хвастощів.

Давши "задню" він втратить усе. День, коли російська чернь засумнівається у "військовій величі росії" — стане початком путінського кінця.

Тому диктатор приречений брехати та лякати якимсь "ленінградським військовим округом", який він "створить".

Але Ленінградська область і так битком набита в/ч, артбригадами, Рб, ЗРБ та іншим дивним мотлохом.

Усі ці в/ч давно висмоктані війною в Україні.

На "місцях" залишені тільки полкани, що допилися до справжньої нетранспортабельності, і військово-технічний мотлох, не здатний пережити навіть залізничне перевезення.

Путінська "погроза" Фінляндії — це досить жалюгідний і маленький "кулачок".

Справжній стан ЗС РФ тепер надто добре відомий світу.

Всі знають, що путін згубив армію в ганебній і безглуздій війні і його страшилки — порожня балаканина.

Джерело: допис Невзорова в Telegram