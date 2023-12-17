Советский и российский журналист и телеведущий Александр Невзоров рассказал, почему российский диктатор способен лишь на пустые запугивания

Все пути отступления Путин себе давно отрезал. Теперь он уже не может снизить градус злобы и хвастовства.

Дав "заднюю" он потеряет все. День, когда русская чернь усомнится в "военном величии россии" — станет началом путинского конца.

Посему диктатор обречен врать и пугать каким-то "ленинградским военным округом", который он "создаст".

Но Ленинградская область и так битком набита в/ч, артбригадами, Рб, ЗРБ и пр. странным хламом.

Все эти в/ч давно высосаны войной в Украине.

На "местах" оставлены только допившиеся до истинной нетранспортабельности полканы и военно-технический хлам, не способный пережить даже ж/д перевозку.

Путинская "угроза" Финляндии — это довольно жалкий и маленький "кулачок".

Истинное состояние ВС РФ теперь слишком хорошо известно миру.

Все знают, что путин сгубил армию в позорной и бессмысленной войне и его страшилки — пустой трёп.

Источник: пост Невзорова в Telegram