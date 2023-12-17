Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" надеется, что на каком-то этапе произойдет отрезвление политиков в демократической части мира

К середине декабря мы подошли с приятными новостями о том, что Евросоюз одобрил начало переговоров о вступлении Украины.

И неприятными – что венгерский премьер Виктор Орбан заблокировал 50 миллиардов евро от ЕС для Украины, а в парламенте США продолжают блокировать выделение многомиллиардного пакета помощи для нашей страны.

Я думаю, что в конечном итоге в США всё увенчается позитивным для нас решением.

Но то, что сейчас происходит в Конгрессе, та набирающая силу в ракурсе грядущих выборов политическая турбулентность в Штатах, нервирует не только Украину, но и вселяет неуверенность в наших европейских партнеров. В том числе в ракурсе их собственной судьбы.

В мировой истории хватает печальных примеров, когда фундаментальные ценности становились разменной монетой во внутрипартийных или внутриполитических сиюминутных войнах. В такой ситуации всегда выигрывают тоталитарные режимы, желающие занять доминирующее положение в мире. Как сейчас выигрывает Путин. Тактически (я уверен, что стратегически ему не победить). Но такие проблемы демократического мира точно подпитывают путинский режим.

Однозначно выигрывает от происходящего Китай, играющий в долгую. Имеющий целью построение китаецентричного мира.

Происходящее сейчас в США демонстрирует их слабость по отношению к китайской силе и целеустремленности.

Надеемся, что на каком-то этапе произойдет отрезвление политиков в демократической части мира. После чего будут пересмотрены многие международные инструменты, продемонстрировавшие свою неэффективность. Такие как ООН, ОБСЕ и так далее. И реформированы принципы. Следует провести черту – что не может быть картой для торгов. В принципе не может! И любой, кто под тем или иным предлогом попытается это делать – как сейчас венгерский премьер Орбан, устроивший шантаж ЕС, играя на украинском вопросе, как некоторые американские политики – должен становится изгоем.

Если же такого отрезвления не будет, нас ждет то, что уже переживало человечество в ХХ веке. Именно из-за откровенной слабости, неуверенности политиков ведущих стран Европы, политиков США в свое время разразились и Первая мировая война, и Вторая.

А у нас уже есть глубокий мировой кризис с рядом горячих точек (одной из которых, к сожалению, стала Украина) в ряде регионов. И с несколькими потенциально опасными точками (ситуация Тайвань-КНР и так далее). Это глобальная проблема демократического мира. Которую надо срочно решать.

Нужна новая система инструментов и правил. Если демократический мир срочно не начнет ее выстраивать, он проиграет уже стратегически – российскому, китайскому и прочим авторитарным режимам.