Військовий оглядач ІС Олександр Коваленко про використання росіянами модернізованої ракети Х-101/555

Модернізована ракета Х-101/555.

Вчора було опубліковано відео, на якому дозвукова крилата ракета Х-101/555 відстрілювала під час прольоту над територією України теплові пастки. У багатьох відразу виникло багато питань щодо цього, мовляв, це, що, нова "wunderwaffe" ракета у росіян з’явилася?

НІ.

Не варто створювати ажіотаж із того, що того не варте, оскільки він часом допомагає і російській пропаганді, яка стала захоплюватися творінням своїх "кулібіних", посилаючись і на здивовані вигуки в українському інформаційному просторі.

По факту.

Росіяни з кінця 2022 р. намагалися підвищити виживання своїх дозвукових ракет, які є основною їхньою компонентою тактичного та стратегічного рівня, але які збивала ППО України без особливих проблем із самого початку повномасштабного вторгнення. Нашою проблемою є балістика та гіперзвук, але не дозвукові нащадки колишньої "величі" СРСР.

Нічого розумнішого, росіянам, на думку не спало, ніж встановити на Х-101/555 систему відстрілу пасток Л-504 862-4-22. За ідеєю, відстріл пасток здійснюється при вході ракети в зону з ешелонованої ППО, або коли система попередження про опромінення РЛС сигналізує про загрозу, за рахунок чого спрацьовує відстріл.

До речі, крім Л-504 862-4-22 на ракети Х-101/555 встановлюють додатково систему оптичної корекції траєкторії за супутниковими знімками "Отблеск-У", яка підвищує точність ракети за допомогою наведення на основі зіставлення контурів місцевості та бази її візуальних зображень.

На цей час складно сказати, наскільки це все допомагає російським ракетам проривати наше ППО, але в ніч з 28 на 29 грудня з 90 ракет Х-101/55 було збито 87. Не знаю, але здається, що не особливо...

Джерело: Telegram Олександра Коваленка