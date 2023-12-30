У Києві поліція посилює заходи безпеки перед святами: що потрібно знати

Поліція столиці працюватиме у посиленому режимі

Столичні правоохоронці посилюють заходи безпеки та правопорядку до новорічних свят. Це рішення покликане попередити і не допустити вчинення кримінальних та адміністративних правопорушень у Києві.

Жителів та гостей столиці просять бути свідомими і не забувати про те, що в країні продовжує діяти режим воєнного стану. Про це повідомили у прес-службі Поліції Києва.

Так, правоохоронці нагадують мешканцям столиці про дію комендантської години та заборону на використання піротехнічних засобів. Зокрема, відповідно до санкцій Кримінального кодексу України за використання піротехніки передбачено покарання від штрафу аж до реального тюремного ув’язнення.

Штрафи за використання салютів та феєрверків в Україні у 2023 році:

Стаття 164 КУпАП (порушення порядку провадження господарської діяльності) — штраф від 17 000 до 34 000 гривень.

Стаття 195-6 КУпАП (порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів) – штраф від 1020 до 1700 гривень із конфіскацією піротехнічних засобів.

із конфіскацією піротехнічних засобів. Стаття 182 КУпАП (порушення вимог захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил дотримання тиші у населених пунктах та громадських місцях) – штраф від 85 до 255 гривень, для посадових осіб та підприємств – від 255 до 510 гривень.

Крім цього стаття 296 КК України: "Хуліганство" передбачає не лише штраф від 17 000 до 34 000 гривень, а й арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до п’яти років.

Комендантська година на період зимових свят у Києві діятиме, як завжди, з 00:00 до 05:00.

Порушення комендантської години тягнутиме за собою штраф від 8500 до 17 000 гривень. Якщо протягом року буде повторне порушення, то штрафуватимуть людину на вдвічі більшу суму.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що киянам нагадали про заборону піротехніки та озвучили штрафи. Напередодні новорічних свят мешканцям та гостям столиці ще раз нагадали про те, що використання будь-яких піротехнічних засобів у країні заборонено на законодавчому рівні. Водночас заборона поширюється і на їх продаж та передачу.