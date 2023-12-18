Ніяких феєрверків: киянам нагадали про заборону піротехніки та озвучили штрафи

В Україні продовжує діяти заборона на запуск будь-яких феєрверків та салютів

Напередодні новорічних свят мешканцям та гостям столиці ще раз нагадали про те, що використання будь-яких піротехнічних засобів у країні заборонено на законодавчому рівні. Водночас заборона поширюється і на їх продаж та передачу. Також не можна проводити заходи з використанням салютів, феєрверків та петард.

Про це нагадав Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький у своєму Телеграм-каналі. Він підкреслив, що у наших реаліях бажання деяких людей запустити салют або кинути пару-трійку гучних петард є "досить дивним".

Білошицький підкреслив, що стосовно порушників заборони на використання салютів, феєрверків і петард застосовуються санкції, як адміністративного, так і кримінального характеру.

"Але давайте будемо більш відповідальними, не тільки через закон, а ще й через повагу до інших. Реакція на ігнорування заборони буде жорсткою та безкомпромісною. Також нагадую, що комендантська година не скасована", — додав він.

Штрафи за використання салютів та феєрверків в Україні у 2023 році:

Стаття 164 КУпАП (порушення порядку провадження господарської діяльності) — штраф від 17 000 до 34 000 гривень.

Стаття 195-6 КУпАП (порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів) – штраф від 1020 до 1700 гривень із конфіскацією піротехнічних засобів.

із конфіскацією піротехнічних засобів. Стаття 182 КУпАП (порушення вимог захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил дотримання тиші у населених пунктах та громадських місцях) – штраф від 85 до 255 гривень, для посадових осіб та підприємств – від 255 до 510 гривень.

Крім цього стаття 296 КК України: "Хуліганство" передбачає не лише штраф від 17 000 до 34 000 гривень, а й арешт на строк до шести місяців або ж обмеження волі на строк до п’яти років.

Зазначається, що звукові та світлові ефекти, що супроводжують використання піротехніки, можуть завдавати шкоди психологічному здоров’ю населення під час війни через їх схожість зі звуками вибухів.

Саме тому у квітні 2023 року в Україні офіційно було вирішено заборонити салюти, феєрверки та іншу піротехніку.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві чоловік випив і запускав салют — йому загрожує реальний термін (відео). Під час відпрацювання інформації поліцейські з’ясували, що салют запускали у дворі будинку на вулиці Олександра Махова (колишня Жолудєва).

Поліцейські провели поквартирний обхід та опитали близько сотні місцевих жителів, а також переглянули відео з камер відеоспостереження. В результаті їм вдалося встановити особу передбачуваного порушника та за допомогою спецназівців затримати його.