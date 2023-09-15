Гуркотіло прямо у дворах: на Печерську в Києві запустили салюти (відео)

В Україні діє заборона на використання салютів

В Україні попри заборону феєрверків перебувають окремі громадяни, які нехтують правилами та спокоєм оточуючих.

При цьому новий випадок стався не будь-де, а в самому серці української столиці. Як інформує telegram-канал Реальний Київ, очевидці зняли запуск салюту в Печерському районі.

Варто зазначити, що автори відео, мабуть, забули включити звук на записі, тому дуже складно визначити напевно, що це було. Разом з тим, у кадр потрапив зелений спалах, який, як стверджується, був частиною салюту.

Як повідомлялося раніше, в Україні у травні 2023 року набрав чинності закон про заборону використання піротехніки. Винятком стала піротехніка класу F1, тобто та, яку можна використовувати у приміщеннях — на кшталт бенгальських вогнів. Також її все ще можуть застосовувати правоохоронці, військові та рятувальники.

Однак випадки застосування феєрверків досі фіксуються. Наприклад, у Дніпрі група чоловіків влаштувала вечірку з салютами, при цьому це сталося в день, коли в місті було оголошено жалобу за загиблими внаслідок російського ракетного удару.