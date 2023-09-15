Громыхало прямо во дворах: на Печерске в Киеве запустили салюты (видео)

В Украине действует запрет на использование салютов

В Украине несмотря на запрет фейерверков находятся отдельные граждане, которые пренебрегают правилами и спокойствием окружающих.

При этом новый случай произошел не где-либо, а в самом сердце украинской столицы. Как информирует telegram-канал Реальный Киев, очевидцы засняли запуск салюта в Печерском районе.

Стоит отметить, что авторы видео видимо забыли включить звук на записи, поэтому очень сложно определить наверняка, что это было. Вместе с тем, в кадр попала зеленая вспышка, которая, как утверждается, была частью салюта.

Как сообщалось ранее, в Украине в мае 2023 года вступил в силу закон о запрете на использование пиротехники. Исключением стала пиротехника класса F1, то есть та, которую можно использовать в помещениях — вроде бенгальских огней. Также ее все еще могут применять правоохранители, военные и спасатели.

Однако случаи применения фейерверков все еще фиксируются. Например, в Днепре группа мужчин устроила вечеринку с салютами, при том это случилось в день, когда в городе был объявлен траур по погибшим в результате российского ракетного удара.