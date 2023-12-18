Никаких фейерверков: киевлянам напомнили о запрете пиротехники и озвучили штрафы

В Украине продолжает действовать запрет на запуск любых фейерверков и салютов

В преддверии новогодних праздников жителям и гостям столицы еще раз напомнили о том, что использование любых пиротехнических средств в стране запрещено на законодательном уровне. Вместе с тем запрет распространяется и на их продажу и передачу. Проводить мероприятия с использованием салютов, фейерверков и петард также нельзя.

Об этом напомнил Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий в своем Телеграм-канале. Он подчеркнул, что в наших реалиях желание некоторых людей запустить салют или бросить пару-тройку громких петард является "достаточно странным".

Билошицкий подчеркнул, что в отношении нарушителей запрета на использование салютов, фейерверков и петард применяются санкции как административного, так и уголовного характера.

"Но давайте будем более ответственными не только из-за закона, но еще и из-за уважения к другим. Реакция на игнорирование запрета будет жесткой и бескомпромиссной. Также напоминаю, что комендантский час на праздники не отменен", — добавил он.

Штрафы за использование салютов и фейерверков в Украине в 2023 году:

Статья 164 КУоАП (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) — штраф от 17 000 до 34 000 гривен.

Статья 195-6 КУоАП (нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств) — штраф от 1020 до 1700 гривен с конфискацией пиротехнических средств.

с конфискацией пиротехнических средств. Статья 182 КУоАП (нарушение требований защиты населения от вредного влияния шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах) — штраф от 85 до 255 гривен, для должностных лиц и предприятий — от 255 до 510 гривен.

Кроме этого статья 296 УК Украины: "Хулиганство" предусматривает не только штраф от 17 000 до 34 000 гривен, но и арест на срок до шести месяцев или жеограничение свободы на срок до пяти лет.

Отмечается, что звуковые и световые эффекты, которые сопровождают использование пиротехники могут наносить вред психологическому здоровью населения во время войны из-за их сходства со звуками взрывов.

Именно поэтому в апреле 2023 года в Украине официально было решено запретить салюты, фейерверки и прочую пиротехнику.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве мужчина выпил и запускал салют — ему грозит реальный срок (видео). В ходе отработки информации полицейские выяснили, что салют запускали во дворе дома на улице Александра Махова (бывшая Жолудева).

Полицейские провели поквартирный обход и опросили около сотни местных жителей, а также просмотрели видео с камер видеонаблюдения. В результате им удалось установить личность предполагаемого нарушителя и при помощи спецназовцев задержать его.