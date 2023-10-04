Допраздновались: в Чернигове посреди ночи громыхал фейерверк, виновные уже пойманы (яркое видео)
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За подобную выходку паре теперь грозит наказание
В Чернигове несмотря на запрет двое местных жителей решили развлечься, запустив фейерверк. Правоохранители задержали их и уже открыли уголовное производство по данному факту.
Инцидент случился в ночь на 4 октября в сквере на улице Ивана Мазепы. 45-летний мужчина и 40-летняя женщина использовали пиротехнику, но уже совсем скоро им пришлось поплатиться за свой поступок. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Чернигова.
"В полицию поступило сообщение о том, что в Чернигове неизвестные запустили фейерверк. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. Полицейские Черниговского районного управления полиции опросили свидетелей происшествия и установили личности злоумышленников. Ими оказались двое местных жителей – мужчина и женщина. Были в нетрезвом состоянии", — говорится в сообщении.
Свои действия злоумышленники объяснили празднованием дня рождения женщины. Правоохранители в свою очередь изъяли с места происшествия использованную пиротехнику.
Открыто производство по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). За подобную выходку паре теперь грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет.
В полиции напомнили, что во время действия военного положение использование пиротехники запрещено.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве на Борщаговке во дворе многоэтажного дома мужчина запустил салют, напугав громким звуком местных жителей. Вскоре полиция отыскала нарушителя.