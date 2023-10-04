Укр

Допраздновались: в Чернигове посреди ночи громыхал фейерверк, виновные уже пойманы (яркое видео)

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
Двое местных жителей на праздник запустили фейерверк Новость обновлена 04 октября 2023, 11:37
Двое местных жителей на праздник запустили фейерверк. Фото Коллаж

За подобную выходку паре теперь грозит наказание

В Чернигове несмотря на запрет двое местных жителей решили развлечься, запустив фейерверк. Правоохранители задержали их и уже открыли уголовное производство по данному факту.

Инцидент случился в ночь на 4 октября в сквере на улице Ивана Мазепы. 45-летний мужчина и 40-летняя женщина использовали пиротехнику, но уже совсем скоро им пришлось поплатиться за свой поступок. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Чернигова.

"В полицию поступило сообщение о том, что в Чернигове неизвестные запустили фейерверк. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. Полицейские Черниговского районного управления полиции опросили свидетелей происшествия и установили личности злоумышленников. Ими оказались двое местных жителей – мужчина и женщина. Были в нетрезвом состоянии", — говорится в сообщении.

Свои действия злоумышленники объяснили празднованием дня рождения женщины. Правоохранители в свою очередь изъяли с места происшествия использованную пиротехнику.

Открыто производство по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). За подобную выходку паре теперь грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет.

В полиции напомнили, что во время действия военного положение использование пиротехники запрещено.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве на Борщаговке во дворе многоэтажного дома мужчина запустил салют, напугав громким звуком местных жителей. Вскоре полиция отыскала нарушителя.

Теги:
#Украина #Полиция #Чернигов #Фейерверк