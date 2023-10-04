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Досвяткувалися: у Чернігові посеред ночі гуркотів феєрверк, винних уже спіймано (яскраве відео)

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Двоє місцевих жителів на свято запустили феєрверк Новина оновлена 04 жовтня 2023, 11:37
Двоє місцевих жителів на свято запустили феєрверк. Фото Колаж

За подібну витівку парі тепер загрожує покарання

У Чернігові попри заборону двоє місцевих мешканців вирішили розважитися, запустивши феєрверк. Правоохоронці затримали їх і вже відкрили кримінальне провадження.

Інцидент трапився в ніч проти 4 жовтня у сквері на вулиці Івана Мазепи. 45-річний чоловік та 40-річна жінка використовували піротехніку, але вже незабаром їм довелося поплатитися за свій вчинок. Про це повідомили у пресслужбі поліції Чернігова.

"У поліцію надійшло повідомлення про те, що у Чернігові невідомі запустили феєрверк. На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. Поліцейські Чернігівського районного управління поліції опитали свідків події та встановили особи зловмисників. Ними виявилися двоє місцевих жителів — чоловік та жінка. У нетверезому стані", — йдеться у повідомленні.

Свої дії зловмисники пояснили відзначенням дня народження жінки. Правоохоронці, своєю чергою, вилучили з місця події використану піротехніку.

Відкрито провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). За подібну витівку парі тепер загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років.

У поліції нагадали, що під час дії воєнного стану використання піротехніки заборонено.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві на Борщагівці у дворі багатоповерхового будинку чоловік запустив салют, налякавши гучним звуком місцевих жителів. Невдовзі поліція знайшла порушника.

Теги:
#Україна #Поліція #Чернігів #Феєрверк