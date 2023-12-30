В Киеве полиция усиливает меры безопасности перед праздниками: что необходимо знать

Полиция столицы будет работать в усиленном режиме

Столичные правоохранители усиливают меры безопасности и правопорядка к предстоящим новогодним праздникам. Данное решение призвано предупредить и не допустить совершения уголовных и административных правонарушений в Киеве.

Жителей и гостей столицы просят быть сознательными и не забывать о том, что в стране продолжает действовать режим военного положения. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева.

Так, правоохранители напоминают жителям столицы о действии комендантского часа и запрете на использование пиротехнических средств. В частности, в соответствии с санкциями Уголовного кодекса Украины за использование пиротехники предусмотрено наказание от штрафа вплоть до \реального тюремного заключения.

Штрафы за использование салютов и фейерверков в Украине в 2023 году:

Статья 164 КУоАП (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) — штраф от 17 000 до 34 000 гривен.

Статья 195-6 КУоАП (нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств) — штраф от 1020 до 1700 гривен с конфискацией пиротехнических средств.

с конфискацией пиротехнических средств. Статья 182 КУоАП (нарушение требований защиты населения от вредного влияния шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах) — штраф от 85 до 255 гривен, для должностных лиц и предприятий — от 255 до 510 гривен.

Кроме этого статья 296 УК Украины: "Хулиганство" предусматривает не только штраф от 17 000 до 34 000 гривен, но и арест на срок до шести месяцев или же ограничение свободы на срок до пяти лет.

Комендантский час на период зимних праздников в Киеве будет действовать, как обычно — с 00:00 до 05:00.

Нарушение комендантского часа будет влечь за собой штраф от 8500 до 17 000 гривен. Если в течение года будет повторное нарушение, то будут штрафовать на вдвое большую сумму.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что киевлянам напомнили о запрете пиротехники и озвучили штрафы. Накануне новогодних праздников жителям и гостям столицы еще раз напомнили о том, что использование любых пиротехнических средств в стране запрещено на законодательном уровне. В то же время запрет распространяется и на их продажу и передачу.