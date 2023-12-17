Реакция будет жесткой: в полиции напомнили о запрете салютов и петард

Запрет действует с апреля этого года

В Украине продолжает действовать запрет на использование пиротехнических изделий. Соответствующий закон Верховная Рада приняла 11 апреля 2023 года.

Об этом напомнил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. По его мнению, довольно странно то, что в нынешних реалиях возникает желание запустить салют или швырнуть пару-тройку громких петард.

"Если коротко — использование, продажа и передача фейерверков запрещена. В отношении нарушителей запрета на использование салютов, фейерверков и петард применяются санкции как административного, так и уголовного характера. Но давайте будем более ответственными, не только из-за закона, но и из-за уважения к другим", – отметил Белошицкий.

В то же время он подчеркнул, что реакция на игнорирование запрета будет жесткой и бескомпромиссной. Также Белошицкий напомнил, что комендантский час в стране не отменен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в марте 2023 года во дворе многоэтажного дома на Борщаговке в Киеве мужчина запустил салют. Полицейские установили его личность и изъяли использованную пиротехнику на 36 выстрелов.