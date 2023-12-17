Реакція буде жорсткою: у поліції нагадали про заборону салютів та петард

Заборона діє з квітня цього року

В Україні продовжує діяти заборона на використання піротехнічних виробів. Відповідний закон Верховна Рада прийняла 11 квітня 2023 року.

Про це нагадав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. На його думку, доволі дивним є те, що за реалій щодення виникає бажання запустити салют чи жбурнути пару-трійку гучних петард.

"Якщо коротко — використання, продаж та передача феєрверків заборонена. Щодо порушників заборони на використання салютів, феєрверків та петард застосовуються санкції, як адміністративного, так і кримінального характеру. Але давайте будемо більш відповідальними, не тільки через закон, а ще й через повагу до інших", – зазначив Білошицький.

Водночас він підкреслив, що реакція на ігнорування заборони буде жорсткою та безкомпромісною. Також Білошицький нагадав, що комендантська година у країні не скасована.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у березні 2023 року у дворі багатоповерхового будинку на Борщагівці у Києві чоловік запустив салют. Поліцейські встановили його особу та вилучили використану піротехніку на 36 пострілів.