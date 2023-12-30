Военный обозреватель группы ИС Александр Коваленко об использовании россиянами модернизированной ракеты Х-101/555

Модернизированная ракета Х-101/555…

Вчера было опубликовано видео, на котором дозвуковая крылатая ракета Х-101/555 отстреливала во время пролета над территорией Украины тепловые ловушки. У многих сразу возникло много вопросов на этот счёт, мол, это, что, новая "wunderwaffe" ракета у россиян появилась?

НЕТ.

Не стоит создавать ажиотаж из того, что того не стоит, поскольку он порою помогает и российской пропаганде, которая стала восхищаться творению своих "кулибиных", ссылаясь и на удивлённые возгласы в украинском информационном пространстве.

По факту.

Россияне с конца 2022 старались повысить выживаемость своих дозвуковых ракет, которые являются основной их компонентой тактического и стратегического уровня, но которые сбивала ПВО Украины без особых проблем с самого начала полномасштабного вторжения. Нашей проблемой является баллистика и гиперзвук, но не дозвуковые отпрыски былого "величия" СССР.

Ничего умнее, россиянам, в голову и не пришло, нежели установить на Х-101/555 систему отстрела ловушек Л-504 862-4-22. По идее, отстрел ловушек осуществляется при входе ракеты в зону с эшелонированной ПВО, либо когда система предупреждения об облучении РЛС сигнализирует об угрозе, за счёт чего и срабатывает отстрел.

Кстати, помимо Л-504 862-4-22 на ракеты Х-101/555 устанавливают дополнительно систему оптической коррекции траектории по спутниковым снимкам "Отблеск-У", которая повышает точность ракеты посредством наведения на основе сопоставления контуров местности и базы её визуальных изображений.

На данный момент, сложно сказать, насколько это всё помогает российским ракетам прорывать наше ПВО, но, в ночь с 28 на 29 декабря из 90 ракет Х-101/55 было сбито 87. Не знаю, но кажется, что не особо…

Источник: Telegram Александра Коваленко