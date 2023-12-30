Офіцер Армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик прокоментував атаку на Бєлгород і назвав винних

По Бєлгороду продовжує прилітати. Війну завжди потрібно переносити на територію ворога. Кров із носа, будь-якими засобами, силами – всім доступним. Війна ніколи не виграється, якщо ведеться винятково на вашій території. Саме його (агресора) країна має горіти, руйнуватися, його люди повинні страждати та бігти. З того, хто реагує (на агресію), завжди потрібно прагнути перейти в стан того, хто ініціює, повністю змінюючи правила гри.

Ще трохи фото та відео з Бєлгорода. Це місто, як і інші прикордонні міста Росії, відіграє важливу роль як великий логістичний вузол для обслуговування російської агресії в Україні. Тому удари по ньому продовжуватимуться. У майбутньому це місто, а також усі прикордонні російські території мають бути демілітаризовані та стати частиною поясу безпеки України, щоб Москва навіть не замислювалася про повторення своєї агресії. Це колосальне і довгострокове завдання, що потребує безліч ресурсів. Ці ресурси є у Заходу надміру, і саме тому важливо продовжувати тиснути на цю тему.

Громадяни РФ повинні зрозуміти одну просту річ: якщо вами керують терористи, то чекайте, що вас бомбитимуть, навіть якщо ви вважаєте себе "поза політикою". Сектор Газа не дасть збрехати. При цьому російська влада незрівнянно страшніша за ХАМАС, оскільки володіє незрівнянно великими енергоресурсами, набагато більшим біоматеріалом і, найголовніше, ядерною зброєю. Тому було б справедливо і логічно, що зі страшнішими терористами вчинили б ще жорсткіше, ніж Ізраїль вчинив стосовно ХАМАС. Втім, Путін це чудово розуміє та боїться. Не просто так він уже кілька разів публічно згадував, наскільки жахливо те, що іранського топового генерала Сулеймані у 2020 році шльопнули без суду та слідства, ніби це не рівний лідер, а якийсь безіменний бойовик-обосанець.

І ще навздогін. Громадяни РФ мають розуміти, що Кремль їх не захистить. Ніхто не надасть їм ні "ірисок", ні "насамсів", ні півнєрізів "петріотів". Ніхто не відправить сотні топових ракет як Україні. А радянські системи, які є у РФ, захищають (намагаються) військові кораблі в окупованому Криму і прикривають лінію фронту, або, у крайньому разі, будівлі Міноборони та дачі російських топів у Москві. Жителі того ж Бєлгорода повинні розуміти, що вони є жертвами своєї влади, і все горе, яке звалилося на їхні голови (вже повідомляють про перших загиблих), сталося виключно з вини Кремля і терористів, які там засіли.