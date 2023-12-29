У Бєлгороді "вечірня дискотека": є жертви, влада заявляє про роботу ППО (відео)

Росіянам не так весело, як під час ударів по Україні

Вечір 29 грудня видався неспокійним для Бєлгорода, близько 22 години жителі почули потужні вибухи, а влада заявляє про роботу ППО. За попередніми даними, є один загиблий та один потерпілий.

"Над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО — збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі. За попередніми даними, є один загиблий та один потерпілий", — написав у своєму Telegram-каналі губернатор Бєлгородської. області В’ячеслав Гладков.

Місцеві пабліки пишуть, що пролунало близько 20 "хлопков". Вони були дуже сильними, ударною хвилею повибивало вікна, в машинах спрацювала сигналізація. Під час вибухів росіяни панікували та кричали, один з них так висловив свої враження: "Е**ть бомблять, у мене перетинки зараз луснуть просто".

Увага! На відео є ненормативна лексика

Пабліки публікують фото уламків, які, як стверджується, мешканці Бєлгорода та області знаходять на вулиці, один із них пошкодив автомобіль місцевого жителя. Пишуть, що після обстрілу на кількох вулицях міста відключилося водопостачання.

Як повідомляв "Телеграф", раніше голова Чечні Рамзан Кадиров похвалився в мережі новим досягненням своїх військових, які нібито "осліпили" ЗСУ, вразивши точним залпом вежу ретранслятора", проте ця вежа знаходилася в Бєлгородській області.