Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик прокомментировал атаку на Белгород и назвал виновных

По Белгороду продолжает прилетать. Войну всегда нужно переносить на территорию врага. Кровь из носа, любыми средствами, силами — всем доступным. Война никогда не выигрывается, если ведется исключительно на вашей территории. Именно его (агрессора) страна должна гореть, разрушаться, его люди должны страдать и бежать. Из того, кто реагирует (на агрессию), всегда нужно стремиться перейти в состояние того, кто инициирует — полностью меняя правила игры.

Еще немного фото и видео из Белгорода. Этот город, как и остальные приграничные города России, играет важную роль в качестве большого логистического узла для обслуживания российской агрессии в Украине. Поэтому удары по нему будут продолжаться. В будущем этот город, а также все приграничные российские территории, должны быть демилитаризованы и стать частью пояса безопасности Украины, чтобы Москва даже не задумывалась о повторении своей агрессии. Это колоссальная и долгосрочная задача, требующая множества ресурсов. Эти ресурсы имеются у Запада в избытке, и именно поэтому важно продолжать давить эту тему.

Граждане РФ должны понять одну простую вещь: если вами управляют террористы, то ожидайте, что вас будут бомбить, даже если вы считаете себя "вне политики". Сектор Газа не даст соврать. При этом российские власти несравнимо страшнее ХАМАСа, так как обладают несравнимо большими энергоресурсами, намного большим биоматериалом и, самое главное, ядерным оружием. Поэтому было бы справедливо и логично, что с более страшными террористами поступили бы еще жестче, чем Израиль поступил по отношению к ХАМАС. Впрочем, Путин это отлично понимает и боится. Не просто так он уже несколько раз публично упоминал, насколько ужасно то, что иранского топового генерала Сулеймани в 2020 году шлепнули без суда и следствия, словно это не равный лидер, а какой-то безымянный боевик-обосанец.

И еще вдогонку. Граждане РФ должны понимать, что Кремль их не защитит. Никто не предоставит им ни "ирисок", ни "насамсов" и ни петухорезов "пэтриотов". Никто не отправит сотни топовых ракет, как Украине. А советские системы, имеющиеся у РФ, защищают (пытаются) военные корабли в оккупированном Крыму и прикрывают линию фронта, или, в крайнем случае, здания Минобороны и дачи российских топов в Москве. Жители того же Белгорода должны понимать, что они являются жертвами своих властей, и все горе, которое обрушилось на их головы (уже сообщают о первых погибших), произошло исключительно по вине Кремля и засевших там террористов.