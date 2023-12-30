Російський журналіст, телеведучий та публіцист Олександр Невзоров прокоментував вибухи у Білгороді

Не бомбіть, та не бомблені будете. У 2024 році такі бомбардування доведеться пережити не тільки Білгороду, а й безлічі міст Росії.

24-й обіцяє бути роком великої крові, розростання війни та свята смерті. Це неминуче. "Миру" не буде. Він неможливий. Занадто багато злочинів скоїла Росія. Відплата невідворотна.

Те, що війна на "рівному місці" — ролі вже не відіграє. Росіяни не розуміють самого сенсу слова "свобода". І не знають того, на що готові люди, котрі її відстоюють. Тепер Україна не має вибору. Або рабство і геноцид — або перемога.

У всіх нинішніх і майбутніх лих одна причина: нахабство, садизм і шизофренія Путіна. Він розпочав безглузду та безпричинну війну, яка розрослася у масштабний геноцид українців.

Білгородцям слід розуміти, що в сьогоднішній, вже смертоносній атаці на Бєлгород, винна, перш за все неосудність Путіна. Це саме він створив жах, який дорого обійдеться містам Росії. Він створив ситуацію безпросвітності та смерті.

Нині вже пізно "пити Боржомі". І безглуздо обурюватися. Все, що можна одній стороні, що воює — можна й іншій.

Джерело: пост Невзорова в Telegram