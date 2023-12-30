Бєлгород у вогні: у центрі міста багато вибухів, влада говорить про загиблих (фото, відео)

У російському Бєлгороді вибухи, над містом підіймаються стовпи чорного диму. Місцева влада стверджує, що місто обстріляли ніби-то ЗСУ, є загиблі.

Фото та відео публікують у місцевих Телеграм-каналах. Наразі відомо, що загинули п'ятеро осіб, серед яких двоє дітей, також постраждали близько 20 осіб. Очевидці називають сьогоднішній удар по Бєлгороду одним із найсильніших за весь час повномасштабної війни проти України.

Вибухи у прикордонному місті пролунали близько 14:00. Повідомляється, що постраждав центр міста та житловий сектор, у кількох районах спалахнули пожежі (біля кінотеатру "Перемога", на Соборній площі, на Громадянському проспекті). Місцеві жителі, які перебували поряд з епіцентрами вибухів, зазнали травм від падіння осколків. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков стверджує, що загинули двоє дітей.

"ЗСУ обстріляли центр Білгорода. За попередньою інформацією, є двоє загиблих дітей та постраждалі. Також є попадання в житловий сектор. Усі подробиці пізніше", — пише він у своєму Телеграм-каналі.

Також повідомляється, що один зі снарядів упав на ковзанку, яка знаходиться в центрі Білгорода на Соборній площі, вона спалахнула. У момент удару ковзанка була відкрита. Також постраждала міська ялинка.

Також у мережі публікують фото слідів ракет у небі. Російські пабліки стверджують, що у місті працювала ППО та лунав сигнал повітряної тривоги. Співробітники поліції перекривають центр Бєлгорода – всі машини відправляють в об'їзд. На місця пожеж та прильотів викликано додаткові карети швидкої допомоги. Мешканців просять відключити електроенергію, перекрити газ, воду, взяти речі найпершої потреби та сховатись у найближчих укриттях. Але, за словами місцевих, частина укриттів закрита на замок і люди не можуть сховатися.

У Бєлгороді мають намір запровадити режим НС для ліквідації наслідків після обстрілу.

Нагадаємо, що 29 грудня росіяни атакували кілька українських міст, випустивши понад сотню ракет різних типів. Загальна кількість постраждалих в результаті атаки на Дніпро, Київ, Запоріжжя, Львів, Одесу, Сумську та Черкаську області 159 осіб, серед яких 39 загиблих.