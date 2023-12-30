Вибухова ніч у Брянську: повідомляють про атаку на завод, який робить деталі для "Іскандерів" (відео)

Цей завод не вперше потрапляє під удар

Увечері п’ятниці, 29 грудня, в Росії було неспокійно — пролунали вибухи в Бєлгороді, а одразу після опівночі 30 грудня — і в Брянську. Там два безпілотники атакували радіозавод "Кремній Ел" — одне з найбільших підприємств мікроелектроніки Росії, на якому виробляють компоненти для ракетних комплексів "Іскандер" та систем ППО "Панцир". Понад 90% продукції заводу призначається для військово-промислового комплексу РФ.

Як повідомляють росЗМІ, вибух пролунав близько 00:05. Він був настільки сильний, що його почули всі мешканці Радянського району.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що російська протиповітряна оборона знищила над містом та районом щонайменше шість БПЛА. За його інформацією, постраждалих та руйнувань немає, а на місця падіння безпілотників виїхали екстрені служби.

Увага! На відео є ненормативна лексика

Тим часом росЗМІ з посиланням на міноборони РФ пишуть, що російські кошти ППО за ніч 30 грудня нібито збили "32 українські БПЛА". Це, за даними відомства, сталося над Московською, Брянською, Курською та Орловською областями.

Важливо враховувати, що офіційні джерела Росії регулярно подають неповну або спотворену інформацію про атаки та їх наслідки. Вони приховують реальний стан справ і незалежно від нього найчастіше заявляють, що "руйнувань та жертв немає".

Варто зазначити, що це вже не перша атака на завод "Крімний ЕЛ" у Брянську. Так, він потрапив під удар наприкінці серпня.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 29 листопада у Брянську стався приліт у склад безпілотників "Герань-2" (це ті ж іранські "шахеди"). Мешканці міста повідомляли про вибухи у районі телецентру.