Взрывная ночь в Брянске: сообщают об атаке на завод, делающий детали для "Искандеров" (видео)

Этот завод не впервые попадает под удар

Вечером пятницы, 29 декабря в России было неспокойно — прогремели взрывы в Белгороде, а сразу после полуночи 30 декабря — и в Брянске. Там два беспилотника атаковали радиозавод "Кремний Эл" — одно из крупнейших предприятий микроэлектроники России, на котором производят компоненты для ракетных комплексов "Искандер" и систем ПВО "Панцирь". Более 90% продукции завода предназначается для военно-промышленного комплекса России.

Как сообщают росСМИ, взрыв прогремел около 00:05. Он был настолько сильным, что его услышали все жители Советского района.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что российская противовоздушная оборона уничтожила над городом и районом по меньшей мере шесть БПЛА. По его информации пострадавших и разрушений нет, а на места падения беспилотников выехали экстренные службы.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

Тем временем росСМИ со ссылкой на минобороны РФ пишут, что российские средства ПВО за ночь 30 декабря якобы сбили "32 украинских БПЛА". Это, по данным ведомства, произошло над Московской, Брянской, Курской и Орловской областями.

Важно учитывать, что официальные источники России регулярно подают неполную либо искаженную информацию об атаках и их последствиях. Они скрывают реальное положение дел и независимо от него чаще всего заявляют, что "разрушений и жертв нет".

Стоит отметить, что это уже не первая атака на завод "Кремной ЭЛ" в Брянске. Так, он попал под удар в конце августа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 29 ноября, в Брянске произошел прилет по складу беспилотников "Герань-2" (это те же иранские "шахеды"). Жители города сообщали о взрывах в районе телецентра.