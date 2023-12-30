Российский журналист, телеведущий и публицист Александр Невзоров прокомментировал взрывы в Белгороде

Не бомбите, да не бомбимы будете. В 2024 году такие бомбежки придется пережить не только Белгороду, но и множеству городов России.

24-й обещает быть годом большой крови, разрастания войны и торжества смерти. Это неизбежно. "Мира" не будет. Он невозможен. Слишком много преступлений совершила Россия. Возмездие неотвратимо.

То, что война на "ровном месте" — роли уже не играет. Русские не понимают самого смысла слова "свобода". И не знают того, на что готовы люди, которые ее отстаивают. Теперь у Украины нет выбора. Либо рабство и геноцид — либо победа.

У всех нынешних и грядущих бедствий — одна причина: наглость, садизм и шизофрения Путина. Он начал бессмысленную и беспричинную войну, которая разрослась в масштабный геноцид украинцев.

Белгородцам следует понимать, что в сегодняшней, уже смертоносной атаке на Белгород, повинна, прежде всего невменяемость Путина. Это именно он сотворил кошмар, который дорого обойдется городам России. Он создал ситуацию беспросветицы и смерти.

Сейчас уже поздно "пить Боржоми". И глупо возмущаться. Все, что можно одной воющей стороне — можно и другой.

Источник: пост Невзорова в Telegram