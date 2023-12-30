Белгород в огне: в центре города много взрывов, власти говорят о погибших (фото, видео)

Россиян просят спрятаться в укрытиях, но они закрыты на замки

В российском Белгороде взрывы, над городом поднимаются столбы черного дыма. Местные власти утверждают, что город обстреляли якобы ВСУ, есть погибшие.

Фото и видео публикуют в местных Телеграм-каналах. На данный момент сообщается, что погибли пять человек, среди которых двое детей, также пострадали около 20 человек. Очевидцы называют сегодняшний удар по Белгороду одним из сильнейших за все время полномасштабной войны против Украины.

Взрывы в приграничном городе прозвучали около 14:00. Сообщается, что пострадал центр города и жилой сектор, в нескольких районах вспыхнули пожары (возле кинотеатра "Победа", на Соборной площади, на Гражданском проспекте). Местные жители, которые находились рядом с эпицентрами взрывов, получили травмы от падения осколков. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждает, что погибли двое детей.

"ВСУ обстреляли центр Белгорода. По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие. Также есть попадание в жилой сектор. Все подробности позже", — пишет он в своем Телеграм-канале.

Также сообщается, что один из снарядов упал на каток, который находится в центре Белгорода на Соборной площади, он загорелся. В момент удара каток был открыт. Также пострадала городская елка.

Также в сети публикуют фото следов ракет в небе. Российские паблики утверждают, что в городе работала ПВО и звучал сигнал воздушной тревоги. Сотрудники полиции перекрывают центр Белгорода — все машины отправляют в объезд. На места пожаров и прилетов вызваны дополнительные кареты скорой помощи. Жителей просят отключить электроэнергию, перекрыть газ, воду, взять вещи первой необходимости и спрятаться в ближайших укрытиях. Но, по словам местных, часть укрытий закрыта на замок, и люди не могут спрятаться.

В Белгороде намерены ввести режим ЧС для ликвидации последствий после обстрела.

Напомним, что 29 декабря россияне атаковали несколько украинских городов, выпустив более сотни ракет разных типов. Общая численность пострадавших в результате атаки на Днепр, Киев, Запорожье, Львов, Одессу, Сумскую и Черкасскую области 159 человек, среди которых 39 погибших.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что генерал-лейтенант ВСУ оценил массированную атаку на Украину. Он считает, что таким образом Путин пытается воздействовать на морально-психологическое состояние украинцев.