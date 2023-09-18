На війні проти росії загинув член збірної України з боксу

На війні із росіянами загинули сотні спортсменів

На війні проти російського агресора загинув ще один відомий український спортсмен. Своє життя за батьківщину віддав боксер Олексій Огородонік.

Про це повідомили у прес-службі Федерації боксу України. Там заявили, що загиблий був членом національної збірної.

Трагічну новину оголосив тренер загиблого спортсмена, віце-президент Федерації боксу України та президент Рівненського обласного осередку ФБУ Володимир Соколовський.

Про Олексія Огородника відомо, що він був майстром спорту та володарем Кубка України.

"Світла та вічна пам’ять Герою та всім, хто поклав життя за нашу державу", — написали на сторінці федерації боксу у Facebook.

Зазначимо, що з початку повномасштабної війни, з 22 лютого 2022 року, на полі бою та від ворожих обстрілів загинули вже понад 400 українських спортсменів та тренерів.

Нагадаємо, що нещодавно на війні з агресором загинув рідний брат воротаря Шахтаря Дмитра Різника Сергій Різник.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у липні 2023 року при врятуванні життя побратимів на Бахмутському напрямку загинув Всеволод Татьков із Харкова. Він був відомий в області як спортсмен та студент НТУ "ХПІ".