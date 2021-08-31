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Долар перейшов до зниження, а євро продовжує зростання: курс валют в Україні на 31 серпня

Автор
Г. Лубенець
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Долар перейшов до зниження, а євро продовжує зростання: курс валют в Україні на 31 серпня Новина оновлена 30 серпня 2021, 22:35
Курс валют

Свіжий курс валют від Нацбанку.

У вівторок, 31 серпня, вартість американського долара знизилася щодо гривні, в той час як інші основні іноземні валюти демонструють невелике зростання.

Це випливає з даних, оприлюднених Національним банком України.

Згідно з його даними, у вівторок долар втратив у вартості 6 копійок, а от євро подорожчало на 3 копійки.

На 2 копійки піднявся польський злотий, а вартість британського фунта стерлінгів залишилася практично без змін.

Курс основних іноземних валют в Україні 31 серпня виглядає наступним чином:

  • 1 долар США = 26,8601 грн;
  • 1 євро = 31,6963 грн;
  • 1 польський злотий = 6,9388 грн;
  • 1 британський фунт стерлінгів = 36,9676 грн;
  • 10 російських рублів = 3,6556 грн;

З повним списком можна ознайомитися нижче:

Курс валют на 31 серпня
Курс валют на 31 серпня

Як повідомлялося раніше, Україна нещодавно отримала від Міжнародного валютного фонду $ 2,7 млрд на відновлення економіки після пандемії. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що частина цих коштів може бути задіяна для збільшення розміру соціальних виплат.

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