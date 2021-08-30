Укр

Доллар и евро в Украине подскочили в цене после выходных: курс валют на 30 августа

Автор
И. Гамчук
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Доллар и евро в Украине подскочили в цене после выходных: курс валют на 30 августа Новость обновлена 30 августа 2021, 10:52
Курс валют в Украине 30 августа

Гривна дальше падает в цене

По состоянию на понедельник, 30 августа, иностранные валюты продолжают укреплять свои позиции касательно украинской гривны.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

По информации регулятора, доллар подорожал на две копейки, а евро на одну. Что касается польского злотого, то его стоимость не поменялась, как и российского рубля.

Курс валют в Украине на 30 августа выглядит следующим образом:

  • 1 доллар США — 26,93 грн (ранее — 26,78 грн)
  • 1 евро — 31,66 грн (ранее — 31,51 грн)
  • 1 злотый — 6,914 грн (ранее столько же)
  • 10 российских рублей — 3,637 грн (ранее столько же).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в июле украинцы более активно продавали наличный и безналичный доллар, чем покупали его. Председатель совета Нацбанка Богдан Данилишин заявил, что все из-за уравновешенного платежного балансу Украины в первом полугодии — доходов было на 370 миллионов долларов выше расходов.

Также в июле мы писали, что в Нацбанке Украины вывели из оборота монету номиналом в 1 гривну золотистого цвета — ее заменили на монету серебряного цвета.

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