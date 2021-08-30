Долар і євро в Україні підскочили в ціні після вихідних: курс валют на 30 серпня

Гривня далі падає в ціні

Станом на понеділок, 30 серпня, іноземні валюти продовжують зміцнювати свої позиції щодо української гривні.

Про це свідчать дані Національного банку України.

За інформацією регулятора, долар подорожчав на дві копійки, а євро на одну. Що стосується польського злотого, то його вартість не змінилася, як і російського рубля.

Курс валют в Україні на 30 серпня виглядає наступним чином:

1 долар США — 26,93 грн (раніше — 26,78 грн)

1 євро — 31,66 грн (раніше — 31,51 грн)

1 злотий — 6,914 грн (раніше стільки ж)

10 російських рублів — 3,637 грн (раніше стільки ж).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в липні українці більш активно продавали готівковий і безготівковий долар, ніж купували його. Голова ради Нацбанку Богдан Данилишин заявив, що все через врівноважений платіжний баланс України в першому півріччі — доходів було на 370 мільйонів доларів вище витрат.

Також в липні ми писали, що в Нацбанку України вивели з обігу монету номіналом в 1 гривню золотистого кольору — її замінили на монету срібного кольору.