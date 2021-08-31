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Доллар перешел к снижению, а евро продолжает рост: курс валют в Украине на 31 августа

Автор
Г. Лубенец
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Доллар перешел к снижению, а евро продолжает рост: курс валют в Украине на 31 августа Новость обновлена 30 августа 2021, 22:35
Курс валют

Свежий курс валют от Нацбанка.

Во вторник, 31 августа, стоимость американского доллара снизилась относительно гривны, в то время как другие основные иностранные валюты демонстрируют небольшой рост.

Это следует из данных, обнародованных Национальным банком Украины.

Согласно его данным, во вторник доллар потерял в стоимости 6 копеек, а вот евро подорожало на 3 копейки.

На 2 копейки поднялся польский злотый, а стоимость британского фунта стерлингов осталась практически без изменений.

Курс основных иностранных валют в Украине 31 августа выглядит следующим образом:

  • 1 доллар США = 26,8601 грн;
  • 1 евро = 31,6963 грн;
  • 1 польский злотый = 6,9388 грн;
  • 1 британский фунт стерлингов = 36,9676 грн;
  • 10 российских рублей = 3,6556 грн;

С полным списком можно ознакомиться ниже:

Курс валют на 31 августа
Курс валют на 31 августа

Как сообщалось ранее, Украина недавно получила от Международного валютного фонда $2,7 млрд на восстановление экономики после пандемии. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что часть этих средств может быть задействована для увеличения размера социальных выплат.

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