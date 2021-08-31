Доллар перешел к снижению, а евро продолжает рост: курс валют в Украине на 31 августа
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Свежий курс валют от Нацбанка.
Во вторник, 31 августа, стоимость американского доллара снизилась относительно гривны, в то время как другие основные иностранные валюты демонстрируют небольшой рост.
Это следует из данных, обнародованных Национальным банком Украины.
Согласно его данным, во вторник доллар потерял в стоимости 6 копеек, а вот евро подорожало на 3 копейки.
На 2 копейки поднялся польский злотый, а стоимость британского фунта стерлингов осталась практически без изменений.
Курс основных иностранных валют в Украине 31 августа выглядит следующим образом:
- 1 доллар США = 26,8601 грн;
- 1 евро = 31,6963 грн;
- 1 польский злотый = 6,9388 грн;
- 1 британский фунт стерлингов = 36,9676 грн;
- 10 российских рублей = 3,6556 грн;
С полным списком можно ознакомиться ниже:
Как сообщалось ранее, Украина недавно получила от Международного валютного фонда $2,7 млрд на восстановление экономики после пандемии. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что часть этих средств может быть задействована для увеличения размера социальных выплат.
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