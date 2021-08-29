Укр

Соцвыплаты могут подрасти: Шмыгаль рассказал, на что пойдут $2,7 млрд транша от МВФ

Автор
Г. Лубенец
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Соцвыплаты могут подрасти: Шмыгаль рассказал, на что пойдут $2,7 млрд транша от МВФ Новость обновлена 29 августа 2021, 17:19
МВФ

Украинцам могут увеличить соцвыплаты за счет денег МВФ

Премьер-министр Денис Шмыгаль подвел итоги недели и заодно рассказал, на что будут потрачены 2,7 миллиардов долларов (72,7 млрд гривен), которые Украина получила от Международного валютного фонда.

Об этом он написал у себя в Фейсбук.

Шмыгаль напомнил, что эти средства являются безвозвратной помощью от МВФ другим странам, пострадавшим от пандемии коронавируса, выделенные с целью ликвидации последствий и восстановления экономики.

"Полученная финансовая помощь будет способствовать макроэкономической стабильности, а также даст возможность увеличить социальные выплаты гражданам", — написал он.

Как сообщалось ранее, МФВ перевел деньги на счет Нацбанка 23 августа. Средства были выделены без условий и процентов.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что это является хорошим подарком ко Дню Независимости и позволит Украине быстрее восстановить экономику.

Однако вместе с тем политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал "Телеграфу", что у такого подарка возможно есть и политическая подоплека.

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