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Соцвиплати можуть підрости: Шмигаль розповів, на що підуть $ 2,7 млрд траншу від МВФ

Автор
Г. Лубенець
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Соцвиплати можуть підрости: Шмигаль розповів, на що підуть $ 2,7 млрд траншу від МВФ Новина оновлена 29 серпня 2021, 17:19
МВФ

Українцям можуть збільшити соцвиплати за рахунок грошей МВФ

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підвів підсумки тижня і заодно розповів, на що будуть витрачені 2,7 мільярдів доларів (72,7 млрд гривень), які Україна отримала від Міжнародного валютного фонду.

Про це він написав у себе в Фейсбук.

Шмигаль нагадав, що ці кошти є безповоротною допомогою від МВФ іншим країнам, що постраждали від пандемії коронавируса, і виділені з метою ліквідації наслідків і відновлення економіки.

"Отримана фінансова допомога сприятиме макроекономічній стабільності, а також дасть можливість збільшити соціальні виплати громадянам", — написав він.

Як повідомлялося раніше, МФВ перевів гроші на рахунок Нацбанку 23 серпня. Кошти були виділені без умов і відсотків.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що це є хорошим подарунком до Дня Незалежності та дозволить Україні швидше відновити економіку.

Однак разом з тим політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів "Телеграфу", що у такого подарунка можливо є і політична підоснова.

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