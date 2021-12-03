Гривня "просіла" ще на 6 копійок: курс валют на 3 грудня

НБУ оприлюднив оновлений курс валют на сьогодні

У п`ятницю, 3 грудня, Національний банк України поновив курс валют і тепер долар США коштуватиме 27 гривень 29 копійок, що на 6 копійок дорожче, аніж у попередній день.

Вказану інформацію головний банк України оприлюднив на своєму офіційному сайті.

Відтак, у п`ятницю долар і євро збільшилися в ціні: долар США тепер вартуватиме 27,29, що на 7 копійок дорожче, при цьому євро збільшився в ціні на 10 копійок — 30,94 грн.

У свою чергу злотий "підскочив" на 6 копійок, а британський фунт стерлінгів — на 8 копійок.

Відзначимо також, що ці ж розцінки будуть дійсними й упродовж вихідних — 4 та 5 грудня.

Офіційний курс валют від НБУ на п`ятницю, 3 грудня, встановлено таким чином:

Долар США – 27,2933 грн. (напередодні 27,2296 грн.)

Євро – 30,9438 грн. (напередодні 30,8443 грн.)

злотий — 6,7386 грн. (напередодні 6,6731 грн.)

1 фунт стерлінгів — 36,356 грн. (напередодні 36,2698 грн.)

10 російських рублів – 3,7034 грн. (напередодні 3,6831 грн.)

Детальніше по курсам іноземних валют:

Валютні розцінки на 3 грудня

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