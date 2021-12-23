Чи правда валюта підскочить на свята: фінансист дав прогноз

Що чекає на гривню у 2022 році?

Упродовж 2021 року національна валюта тішила своєю стабільністю, але чим ближче ми підходимо до нового року, тим більше виникає питань щодо подальшої стабільності гривні. "Масла у вогонь" підливають і економічні експерти, які систематично наголошують на позитивному впливі незначної девальвації, яка б покращила відносини з експортерами.

Відомий в Україні експерт у сфері фінансів Сергій Фурса запевняє, що звичайним українцям ніякого діла до експортерів немає, а показники "твердості" гривні, які вона тривалий час демонструє на табличках обмінників, діють заспокійливо. Про це фахівець повідомив в інтерв'ю кореспондентові "Телеграфу".

За словами економіста, курс національної валюти не повинен залежати від експортерів та імпортерів, які увесь рік були "в шоколаді" через суттєве здорожчання агропродукції та металу. Він переконаний — ціна на гривню має залишатися ринковою.

Стосовно прогнозів на прийдешні свята та початок 2022 року, Фурса відзначив, що національна валюта збереже свої позиції при умові, що на неї не чинитимуть тиску зовнішні фактори.

Також фінансист запевнив, що у січні українцям все ж не варто очікувати на "валютні сюрпризи" та назвав такі побоювання "черговими казками".

Також під час розмови із кореспондентом "Телеграфа" фахівець розповів про економіку в часи пандемії, про заробітчан та "антибізнесовий" закон №5600. Детальніше з думками фінансиста можна ознайомитися в нашому матеріалі: "Доведеться змиритися й платити", — економіст Фурса про тарифи та курс долара в Україні.