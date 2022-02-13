Україну очікують валютні коливання: прогноз експертів на наступний тиждень

Купувати валюту зараз не радять.

Наступний тиждень для України буде складним щодо коливання курсу долара. Це пов’язано зі складною геополітичною ситуацією і зростанням загрози наступу на Україну з боку Російської Федерації.

Такий прогноз озвучив український економіст та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у коментарі виданню "Сьогодні".

За його словами, протягом наступного тижня, з 14 по 20 лютого, курс долара в Україні коливатиметься у діапазоні 27,95 — 28,1 грн/долар.

Експерт зазначив, що така тенденція пов’язана з відпливом капіталу нерезидентів країни, які бояться жорсткої політики США. При цьому, стверджує Шевчишин, Національний банк України намагатиметься згладжувати ці валютні коливання.

Водночас економіст Олександр Охріменко зазначив, що Нацбанк вже давно дав зрозуміти, що точка стабілізації курсу зараз становить 28 грн/долар. Однак, це зовсім не означає, що курс долара не опуститься нижче.

За його словами, як тільки курс піде вниз, то Нацбанк почне викуповувати залишки валюти на міжбанку, а продаватиме валюту у моменти, коли курс знову піде вгору.

"Це впливатиме і на курс на готівковому ринку зі спредом у 15-20 коп.", – уточнив Олександр Охріменко.

При цьому фахівці вказують, що купувати валюту зараз — не найкраща ідея, адже ризикуєте втратити гроші. Якщо все-таки вирішили придбати долари на наступному тижні — то слідкуйте за курсом і використовуйте його відкати.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що впливатиме на курс валют у лютому та як це позначиться на вартості долара в Україні.