Фермери "збадьорять" гривню: яким буде курс валют у наступні тижні

Останнім часом всі тільки й встигають стежити за курсом валют у зв’язку з геополітичною обстановкою в країні та різкою інфляцією в США, що буде з гривнею, — розповіли експерти.

За цей тиждень курс долара до гривні знизився на 0,3–1,4%, тому минулого тижня ми могли помітити зниження офіційного курсу долара до 27,88, проти 28,88 які були раніше. Компанія "УкрДиллінг" проаналізувала, що попит/пропозиція долара на міжбанку також знизилися з 28,12/28,14 до 28,03/28,05 грн (-0,3%), а середній курс купівлі/продажу в банках за тиждень знизився з 28,01/28,25 до 27,85/28,08 грн.

Яких цін на долар очыкувати наприкінці місяця, спрогнозували експерти для "Комсомольської правди в Україні".

Старший аналітик компанії "Альпарі" Вадим Йосуб зазначає, що спред між середнім продажем та середньою покупкою зберігся на рівні 0,8%.

Аналітик пояснює, що місія МВФ в Україні з питань другого перегляду програми stand-by може пройти в першому кварталі цього року, як заявив глава відділу комунікацій МВФ Джеррі Райс. Але умови програми такі, що це може трапитись лише у разі досягнення достатнього прогресу для здійснення цієї програми. У цей час МВФ спостерігає за подіями в Україні та розраховує на зниження напруженості.

Андрій Шевчишин, керівник відділу аналітики ДК Forex Club звернув увагу на те, що через негативні прогнози щодо територіальної цілісності України люди масово скуповують валюту. Він каже, що на гривню тисне невирішеність питань щодо зустрічі "нормандської четвірки", а також той факт, що Росія проводить військові навчання в Азовському та Чорному морі, які обмежують судноплавство. Це може впливати на економічну активність країни та тимчасову зупинку експорту. Інвестори також стежать за військовою ситуацією в Україні та беруть це до уваги.

Експерт зазначає, що на ринок сильно впливає рекордна інфляція у США, яка дійшла до7,5%.

Прогноз

Андрій Шевчишин розповідає, що наближення весни активізує аграріїв, які починають готуватися до посівної та для цього "заводять" валюту. Через існуючі тенденції гривня може коливатися від 27,95 до 28,1 грн. за долар Якщо нерезиденти активізуються, то гривню почне тиснути набагато більше. Аналітик зазначає, що якщо напруженість у країні збільшиться, а до цього додатись ще й відтік капіталу нерезидентів із країни, то ціна гривні може становити 27,9-28,5 до долара.

Відкати курсу будуть використовуватись для покупок. Прогнозується, що НБУ намагатиметься згладжувати можливі коливання.

Аналітик Вадим Йосуб дає свої прогнози щодо курсу, він вважає, що можливе незначне зниження долара до гривні. На міжбанку ціна за долар може становити близько 27,8 грн., а готівковий долар у банку може торгуватися близько 27,7/27,9 грн.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio, прогнозує, що на тижні з 14 по 20 лютого курс долара до гривні може стабілізуватися в межах.27,90 — 28,30 грн., цьому може сприяти помірковано оптимістичний новинний фон щодо перспектив зміни монетарної політики країни та стагнація геополітичних питань. Експерт зазначає, що не варто звертати увагу на гучні заяви західних ЗМІ про вторгнення РФ в Україну, адже якщо загроза була б реальною, то долар уже злетів би до 40 гривень, а отже, відповідно, явної загрози немає. Болтняр каже, що у разі реальної можливості вторгнення Росії, спекулянти, великі гравці та банківський сектор, маючи всі інсайти, скуповували б валюту безперервно.

Аналітик заявляє, що ознакою відносної стабільності валютного ринку є зміцнення гривні з 27 січня рівня 29 грн. за долар до рівня 28,05 за долар.

Також Болтняр поділився корисними порадами для громадян щодо валюти. Він рекомендує зберігати заощадження у звичних людям валютах – гривня, долар, євро. Не варто скуповувати іншу валюту, адже можна втратити всі свої заощадження.

Раніше "Телеграф" ділився прогнозами експертів про курс валют у березні.