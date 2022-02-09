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Долар коливатиметься: чого чекати від курсу валют на тижні

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Фінансовий бал усе ще "править" геополітика Новина оновлена 09 лютого 2022, 15:54
Фінансовий бал усе ще "править" геополітика

Вартість валюти поки залежить від ситуації між Україною та Росією

До кінця тижня, до 13 лютого, курс долара не повинен перевищити позначку 28,5 гривень, незважаючи на те, що операції з ним закликають поки не проводити. Подорожчання можливе виключно у разі ескалації політичної ситуації з боку Росії.

Такою думкою аналітика "Центру біржових технологій" Максима Орищака поділилося видання "Сегодня".

За його словами, продаж американського долара має перебувати в діапазоні від 28,2 до 28,5 гривень. При цьому експерт не заперечує, що гривня цілком може зміцнитись — подібна перспектива вважається навіть пріоритетною.

При цьому є серйозний фактор, який може легко знову обвалити нашу валюту. Як каже Орищак, це ймовірна поява негативних новин із боку Росії.

"Вони здатні відправити курс знову до верхніх меж цього року — 29 гривень за долар", — пояснює фахівець.

Про схожі прогнози говорив і Олег Пензін, член Економічного дискусійного курсу. При цьому він дав ширший коридор для коливання долара цього тижня — від 28 до 28,5 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому у 2022 році долар може підскочити до позначки 50 гривень. Подібну ймовірність не заперечує економіст Олександр Хмелевський.

Також ми писали, у чому українцям краще поки що зберігати свої заощадження. Спойлер — жодна з іноземних валют для цього повністю не підходить.

Теги:
#Гривня #Долар #Курс валют #Курс долара
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