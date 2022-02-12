Укр

Фермеры "взбодрят" гривну: каким будет курс валют в следующие недели

Автор
Анастасия Мирошник
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От чего зависит стоимость доллара Новость обновлена 12 февраля 2022, 15:39
От чего зависит стоимость доллара

Последнее время все только и успевают следить за курсом валют, в связи с геополитической обстановкой в стране и резкой инфляцией в США, что будет с гривной — рассказали эксперты

За эту неделю курс доллара к гривне снизился на 0,3–1,4%, поэтому с прошлой недели мы могли заметить снижение официального курса доллара к 27,88, против 28,88 которые были ранее. Компания "УкрДиллинг" проанализировала, что спрос/предложение доллара на межбанке в тоже время снизились с 28,12/28,14 до 28,03/28,05 грн (-0,3%), а средний курс покупки/продажи в банках за неделю снизился с 28,01/28,25 до 27,85/28,08 грн.

Каких цен на доллар ждать в конце месяца, спрогнозировали эксперты для "Комсомольской правды в Украине".

Старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб отмечает, что спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,8%.

Аналитик объясняет, миссия МВФ в Украине по вопросам второго пересмотра программы stand-by может пройти в первом квартале этого года, как заявил глава отдела коммуникаций МВФ Джерри Райс. Но условия программы таковы, что это может случится только в случае достижения достаточного прогресса для осуществления этой программы. В это время МВФ наблюдает за событиями в Украине и рассчитывает на снижение напряженности.

Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club обратил внимание на то, что из-за негативных прогнозов по поводу территориальной целостности Украины люди массово скупают валюту. Он говорит, что на гривну давит нерешенность вопросов по встрече "нормандской четверки", а также тот факт, что Россия проводит военные учения в Азовском и Черном море, которые ограничивают судоходство. Это может влиять на экономичную активность страны и временную остановку экспорта. Инвесторы также следят за военной ситуацией в Украине и берут это во внимание.

Эксперт отмечает, что на рынок сильно влияет рекордная инфляция в США, которая дошла до 7,5%.

Прогноз

Андрей Шевчишин рассказывает, что приближение весны активизирует аграриев, которые начинают готовиться к посевной и для этого "заводят" валюту. Из-за существующих тенденций гривна может колебаться от 27,95 до 28,1 грн. за доллар. Если нерезиденты активизируются, то на гривну начнет давить намного больше. Аналитик отмечает, что если напряженность в стране увеличиться, а к этому добавиться еще и отток капитала нерезидентов из страны, то цена гривны может составить 27,9-28,5 к доллару.

Откаты курса будут использовать для покупок. Прогнозируется, что НБУ будет пробовать сглаживать возможные колебания.

Аналитик Вадим Иосуб дает свои прогнозы на счёт курса, он считает, что возможно незначительное снижение доллара к гривне. На межбанке цена за доллар может составлять около 27,8 грн., а наличный доллар в банке может торговаться около 27,7/27,9 грн.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio прогнозирует, что на неделе с 14 по 20 февраля курс доллара к гривне может стабилизироваться в пределах 27,90 — 28,30 грн, Этому может поспособствовать умеренно оптимистичный новостной фон относительно перспектив изменения монетарной политики страны и стагнация геополитических вопросов. Эксперт отмечает, что не стоит обращать внимание на громкие заявления западных СМИ про вторжение РФ в Украину, ведь если угроза была бы реальной, то доллар уже взлетел бы до 40 гривен, а так, соответственно, явной угрозы нету. Болтняр говорит, что в случае реальной возможности вторжения России, спекулянты, крупные игроки и банковский сектор, имея все инсайты, скупали бы валюту непрерывно.

Аналитик заявляет, что признаком относительной стабильности валютного рынка есть укрепление гривны с 27 января от уровня 29 грн. за доллар к уровню 28,05 за доллар

Также Болтняр поделился полезными советами для граждан по поводу валюты. Он рекомендует хранить сбережения в привычным людям валютах – гривна, доллар, евро. Не стоит скупать другую валюту , ведь можно потерять все свои накопления.

Ранее, "Телеграф" делился прогнозами экспертов про курс валют в марте.

Теги:
#Гривна #Доллар #Валюта #Курс
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