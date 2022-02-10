Чи буде долар по 30: з’явилися прогнози щодо курсу валют на березень

На початку весни Україні необхідно буде сплатити частину зовнішнього боргу

Українці відзначають легке коливання долара на фінансовому ринку, проте загалом американська валюта демонструє значне зміцнення позицій. Якщо нічого не зміниться, то у березні вартість долара не надто сильно зміниться.

Такий прогноз від аналітика Roboforex Андрія Гойлова передає "Сегодня".

Експерт припускає, що вартість долара на початку весни опиниться в діапазоні від 27,90 до 28,20 грн. Євро, звичайно, буде трохи дорожчим — від 31,75 до 32,25 грн.

За словами Гойлова, у березні буде кілька основних факторів, що впливають на курс валют в Україні. Один із основних — військово-політична ситуація, але є й інші.

Серед них:

сплата частини зовнішнього боргу країни – близько 668 млн доларів;

подорожчання енергоносіїв;

збільшення дефіциту торговельного балансу.

Аналітик додає: якщо ситуація із загрозою російської агресії не погіршиться, то виплату зовнішніх боргів ринок навіть не помітить.

Також у березні на курс валют неодмінно вплине скорочення вкладень нерезидентів у облігації внутрішньої держпозики ОВДП. Тільки з початку 2021 року їх загальна сума зменшилася до 78,88 млрд грн — було втрачено 13,77 млрд грн.

"Кошти, отримані від продажу ОВДП, закордонні інвестори виводять у материнські юрисдикції. Це спричиняє суттєвий тиск на курс гривні до долара США та євро", — наголошує Гойлов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як може змінитися курс протягом усього 2022 року. Зазначимо, деякі експерти не заперечують ймовірність девальвації національної валюти.

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