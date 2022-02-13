Укр

Украину ожидают валютные колебания: прогноз экспертов на следующую неделю

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Эксперты прогнозируют валютные качели на следующую неделю Новость обновлена 13 февраля 2022, 14:50
Эксперты прогнозируют валютные качели на следующую неделю

Покупать валюту сейчас не рекомендуют.

Следующая неделя для Украины будет сложной в отношении колебания курса доллара. Это связано со сложной геополитической ситуацией и ростом угрозы наступления на Украину со стороны Российской Федерации.

Такой прогноз озвучил украинский экономист и финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии "Сегодня".

По его словам, в течение следующей недели, с 14 по 20 февраля, курс доллара в Украине будет колебаться в диапазоне 27,95-28,1 грн/доллар.

Эксперт отметил, что такая тенденция связана с утечкой капитала нерезидентов страны, которые боятся жесткой политики США. При этом, утверждает Шевчишин, Национальный банк Украины постарается сглаживать эти валютные колебания.

В то же время, экономист Александр Охрименко отметил, что Нацбанк уже давно дал понять, что точка стабилизации курса сейчас составляет 28 грн/доллар. Однако это совсем не означает, что курс доллара не опустится ниже.

По его словам, как только курс пойдет вниз, Нацбанк начнет выкупать остатки валюты на межбанке, а будет продавать валюту в моменты, когда курс снова пойдет вверх.

"Это будет влиять и на курс на наличном рынке со спредом в 15-20 коп.", – уточнил Александр Охрименко.

При этом специалисты указывают, что покупать валюту сейчас не лучшая идея, ведь есть риск потерять деньги. Если все-таки решили приобрести доллары на следующей неделе – следите за курсом и используйте его откаты.

Ранее "Телеграф" сообщал, что будет влиять на курс валют в феврале и как это отразится на стоимости доллара в Украине.

Теги:
#Украина #НБУ #Доллар #Валюта #Курс доллара
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