Покупки через "ПриватБанк" за кордоном стануть дорожчими: на скільки і чому
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Приєднатися до ініціативи може кожен, хто має картку "Привату"
За гривнею з кожної покупки у закордонних магазинах — така благодійна ініціатива належить "ПриватБанку", який вирішив "зібрати" трохи грошей для української армії. Приєднатися до акції може кожен клієнт фінустанови, проте для цього необхідно пройти спеціальну додаткову реєстрацію.
Подробиці розповіли у пресслужбі "ПриватБанку", передає "Телеграф".
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Дія акції розпочалася 16 травня, проте не є безстроковою. Приєднатися до ініціативи можна ще півтора місяці як до 30 червня. Для того, щоб ваш невеликий гривневий внесок йшов на армію та боротьбу з російськими загарбниками, слід пройти реєстрацію на окремому САЙТІ.
Там попросять ввести номер телефону, після чого будуть надані наступні інструкції.
Зазначається, що кількість транзакцій, які підходитимуть під цю ініціативу, є необмеженою.
Приєднатися до акції можуть лише повнолітні клієнти "ПриватБанку", які мають картки Mastercard або Visa.
До слова, до списку магазинів, при покупці яких знімуться відрахування на ЗСУ, входять не лише офлайн, а й мережеві. Тому якщо ви щось купуєте за кордоном, навіть будучи в Україні, але проводите транскордонну транзакцію, це також підпадає під дію ініціативи.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали про закінчення кредитних канікул у деяких українських банках, серед яких знаходиться і "Приват". Залишилося менше двох тижнів, перш ніж фінустанови повернуть потребу платити відсотки за кредити та інші операції.
Також "Телеграф" писав про те, чому "ПриватБанк" може заблокувати вашу платіжну картку.