Покупки через "ПриватБанк" за кордоном стануть дорожчими: на скільки і чому

Приєднатися до ініціативи може кожен, хто має картку "Привату"

За гривнею з кожної покупки у закордонних магазинах — така благодійна ініціатива належить "ПриватБанку", який вирішив "зібрати" трохи грошей для української армії. Приєднатися до акції може кожен клієнт фінустанови, проте для цього необхідно пройти спеціальну додаткову реєстрацію.

Подробиці розповіли у пресслужбі "ПриватБанку", передає "Телеграф".

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Дія акції розпочалася 16 травня, проте не є безстроковою. Приєднатися до ініціативи можна ще півтора місяці як до 30 червня. Для того, щоб ваш невеликий гривневий внесок йшов на армію та боротьбу з російськими загарбниками, слід пройти реєстрацію на окремому САЙТІ.

Там попросять ввести номер телефону, після чого будуть надані наступні інструкції.

Так виглядає сайт, на якому відбувається реєстрація

Зазначається, що кількість транзакцій, які підходитимуть під цю ініціативу, є необмеженою.

Приєднатися до акції можуть лише повнолітні клієнти "ПриватБанку", які мають картки Mastercard або Visa.

До слова, до списку магазинів, при покупці яких знімуться відрахування на ЗСУ, входять не лише офлайн, а й мережеві. Тому якщо ви щось купуєте за кордоном, навіть будучи в Україні, але проводите транскордонну транзакцію, це також підпадає під дію ініціативи.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про закінчення кредитних канікул у деяких українських банках, серед яких знаходиться і "Приват". Залишилося менше двох тижнів, перш ніж фінустанови повернуть потребу платити відсотки за кредити та інші операції.

Також "Телеграф" писав про те, чому "ПриватБанк" може заблокувати вашу платіжну картку.