Долар на чорному ринку стабільний, а євро поповз униз: свіжий курс валют на 12 червня

Європейська валюта нарешті почала дешевшати після тривалого періоду зростання

Неділя, 12 червня, для українців ознаменувалася щодо стабільного курсу іноземної валюти. Якщо порівнювати з попереднім банківським днем, то долар на чорному ринку зовсім не змінився в ціні, а ось євро втратив у продажу одразу п’ять копійок і тепер коштує 37,45 грн.

Детальні дані щодо вартості валют передає "Телеграф", посилаючись на ресурс "Мінфін". Як відомо, цей сайт аналізує дані не лише обмінників та чорного ринку, а й різних банківських систем.

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Чорноринкова ціна на долар залишилася незмінною порівняно з суботою. Якщо валюту США купувати, то за неї попросять 35,15 грн, під час продажу чекайте ціни 35,25 грн.

Євро ж за останню добу подешевшало. Так, під час покупки ви зможете заплатити на одну копійку менше – 37,14 грн. Продаж все ж таки трохи дорожчий — 37,45 грн. Це на п’ять копійок дешевше, ніж раніше.

Курс валют на чорному ринку 12 червня

Також ми ділимося актуальним середнім курсом долара на міжбанку. До речі, він також демонструє відносну стабільність.

Курс долара у банках 12 червня

Чого не скажеш про євро, яке подешевшало як на чорному ринку, так і в банках.

Курс євро у банках 12 червня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чого, на думку експертів, слід очікувати від курсу іноземних валют вже найближчими днями. Фахівці аналізували різкі стрибки долара та євро вгору та припускали, що буде далі.