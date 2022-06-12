Доллар на черном рынке стабилен, а евро пополз вниз: свежий курс валют на 12 июня

Европейская валюта наконец-то начала дешеветь после длительного периода роста

Воскресенье, 12 июня, для украинцев ознаменовалось относительно стабильным курсом иностранной валюты. Если сравнивать с предыдущим банковским днем, то доллар на черном рынке совсем не изменился в цене, а вот евро потерял в продаже сразу пять копеек и стоит теперь 37,45 грн.

Детальные данные насчет стоимости валют передает "Телеграф", ссылаясь на ресурс "Минфин". Как известно, этот сайт анализирует данные не только обменников и черного рынка, но и разных банковских систем.

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Чернорыночная цена на доллар осталась прежней, по сравнению с субботой. Если валюту США покупать, то за нее попросят 35,15 грн, во время продажи ждите цены 35,25 грн.

Евро же за последние сутки подешевело. Так, во время покупки вы сможете заплатить на одну копейку меньше — 37,14 грн. Продажа все же немного подороже — 37,45 грн. Это на пять копеек дешевле, чем ранее.

Курс валют на черном рынке 12 июня

Также мы делимся актуальным средним курсом доллара на межбанке. К слову, он тоже демонстрирует относительную стабильность.

Курс доллара в банках 12 июня

Чего не скажешь о евро, которое подешевело и в банках вслед за черным рынком.

Курс евро в банках 12 июня

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, чего, по мнению экспертов, следует ожидать от курса иностранных валют уже в ближайшие дни. Специалисты анализировали резкие скачки доллара и евро вверх и предполагали, что будет дальше.