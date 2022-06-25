Мікрогранти для українців: у "Ощадбанку" розповіли, коли та як стартує прийом заявок на отримання 250 тис. грн

За дотримання певних умов грант може стати безповоротним.

Слідом за покращенням сервісу для своїх клієнтів державний "Ощадбанк" оголосив про швидкий запуск нової послуги — початок прийому заявок українців для отримання мікрогрантів до 250 тис. грн на новий бізнес або розвиток існуючого бізнесу.

Про це у п’ятницю, 24 червня, повідомила пресслужба "Ощадбанку".

"За рішенням уряду "Ощадбанк" став уповноваженим банком нової державної програми "єРобота" за направленням надання українцям безповоротних грантів до 250 тис. грн для запуску нового або розвитку існуючого бізнесу. Програма стартує 1 липня", — йдеться у повідомленні.

У банку зазначили, що саме з цієї дати всі охочі зможуть подати заявку з бізнес-планом щодо створення чи розвитку власної справи до відділень "Ощадбанку".

"Розробляється можливість подання заявок і через портал "Дія", — додали у фінустанові.

Учасником програми може стати будь-який українець (фізична особа) чи юридична особа.

"За рахунок гранту від держави у розмірі до 250 тис. грн підприємець чи юридична особа зможуть придбати обладнання, сплатити сировину та матеріали, здійснити часткову оплату оренди. У разі створення одного чи двох робочих місць на період понад 3 роки та сплати податків за цей період грант не повертається", — йдеться у повідомленні.

Після розгляду проєкту у разі його відповідності критеріям програми грантові кошти буде перераховано на окремий рахунок претендента гранту в "Ощадбанку".

А рішення про надання гранту прийматиметься Державною службою зайнятості.

Як повідомлялося, через додаток "Дія" українці, які втратили житло внаслідок обстрілів, зможуть отримати компенсацію.