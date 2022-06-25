Микрогранты для украинцев: в "Ощадбанке" рассказали, когда и как стартует прием заявок на получение 250 тыс. грн

При соблюдении определенніх условий грант может стать безвозвратным

Вслед за улучшением сервиса для своих клиентов государственный "Ощадбанк" объявил о скором запуске новой услуги — начале приема заявок украинцев для получения микрогрантов до 250 тыс. грн на новый бизнес или развитие действующего бизнеса.

Об этом в пятницу, 24 июня, сообщила пресс-служба "Ощадбанка".

"По решению правительства "Ощадбанк" стал уполномоченным банком новой государственной программы "еРабота" по направлению предоставления украинцам безвозвратных грантов до 250 тыс. грн. для запуска нового или развития действующего бизнеса. Программа стартует 1 июля", — говорится в сообщении.

В банке отметили, что именно с этой даты все желающие смогут подать заявку с бизнес-планом по созданию или развитию собственного дела в отделения "Ощадбанка".

"Разрабатывается возможность подачи заявок и через портал "Дия", — добавили в финучреждении.

Участником программы может стать любой украинец (физическое лицо) или юридическое лицо.

"За счет гранта от государства в размере до 250 тыс. грн предприниматель или юридическое лицо смогут приобрести оборудование, оплатить сырье и материалы, осуществить частичную оплату аренды. В случае создания одного или двух рабочих мест на период свыше 3 лет и уплаты налогов за этот период грант не возвращается", — говорится в сообщении.

После рассмотрения проекта в случае его соответствия критериям программы грантовые средства будут перечислены на отдельный счет соискателя гранта в "Ощадбанке".

Решение же о предоставлении гранта будет приниматься Государственной службой занятости.

Как сообщалось, через приложение "Дия" украинцы, потерявшие жилье в результате обстрелов, смогут получить компенсацию.