Курс долара глобально змінить лише одне – експерт назвав, що саме

Тільки одна подія може різко змінити курс долара до гривні.

Загалом курс заокеанської валюти по відношенню до української продовжує залишатися стабільним і становить у середньому 35,5 грн за 1 долар. За словами експертів, це є найбільш збалансованим та стабільним курсом, що встановився на сьогоднішній день.

За словами економічного експерта Олександра Охріменка, середній курс у 35,5 гривень став звичним, зручним і влаштовує всіх, і змінити його в будь-який бік може лише один чинник.

"Міжнародна фінансова допомога та експорт сьогодні недостатньо великі, вони скоріше виконують роль підтримки нинішнього курсу, оскільки щоб гривня зміцнилася, обсяги експорту та фіндопомоги мають бути приблизно втричі нинішніх. Жодних передумов для такого масштабного зростання я не бачу. Тому єдиний фактор, який може на це вплинути – військові успіхи ЗСУ. Так, успішний наступ змусить повірити наших партнерів і збільшити обсяги допомоги, а зняття морської блокади дозволить наростити експорт. Тому військова перемога ЗСУ наразі головний чинник впливу на курс долару до кінця війни", — вважає експерт.

За словами Охріменка, поки йде війна, всі інші фактори будуть вторинними і можуть лише стабілізувати курс долара, але значні зміни на валютному ринку настануть лише внаслідок бойових дій та успіхів ЗСУ на фронті.

На думку Олексія Куща, НБУ не слід відмовлятися від фіксованого курсу долара і дозволяти вільну торгівлю доларом на міжбанку, адже тим самим він зіграє на руку спекулянтам і може обвалити курс до 60 гривень за долар.