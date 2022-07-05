На курс долара на чорному ринку в Україні можуть вплинути два воєнних фактора: стало відомо, які

Зерновий експорт та успіхи ЗСУ із відвоюванням територій матимуть серйозний економічний вплив

Курс долара в Україні, який ризикує незабаром обвалитись до 60 гривень, сильно залежить від двох факторів, безпосередньо пов’язаних з війною. Йдеться про експорт зерна та втрату або повернення територій.

Таку думку виданню Новини.LIVE висловив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. За його словами, ці два чинники загалом впливатимуть на всі економічні процеси у державі.

Відкриття експорту зерна Пендзин пов’язав із ймовірним надходженням до України декількох мільярдів доларів та зняттям офіційних курсових обмежень. Якщо НБУ в такому разі зробить єдиний курс – готівковий та безготівковий, є шанс, що вартість валюти почне знижуватись.

Схожу ситуацію експерт вбачає за умови звільнення Херсонщини. Це приведе в країну додаткові інвестиції. У разі повільної втрати територій Пендзин прогнозує консервування ситуації "двокурся" на валютному ринку.

Курс валют в Україні на 5 липня

Тим часом, фактична ситуація на валютному ринку 5 липня така:

курс долара у банках перебуває у межах 35,1-35,6 грн, а на чорному ринку 35,25-35,4 грн;

курс євро – у банках 36,4-37,3, на чорному ринку 36,6-36,8 грн.

Банки трошки знизили вартість цих валют, тоді як НБУ дещо підвищив вартість євро щодо гривні.

Нагадаємо, деякі експерти прогнозують обвал гривні уже в липні.