На курс доллара на черном рынке в Украине могут повлиять два военных фактора: стало известно, какие

Зерновой экспорт и успехи ВСУ с отвоеванием территорий будут иметь серьезное экономическое влияние

Курс доллара в Украине, рискующий вскоре обвалиться до 60 гривен, сильно зависит от двух факторов, напрямую связанных с войной. Речь идет об экспорте зерна и потере или возврате территорий.

Такое мнение изданию Новости.LIVE высказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, эти два фактора будут в целом влиять на все экономические процессы в государстве.

Открытие экспорта зерна Пендзин связал с возможным поступлением в Украину нескольких миллиардов долларов и снятием официальных курсовых ограничений. Если НБУ в таком случае сделает единый курс – наличный и безналичный, есть шанс, что стоимость валюты начнет снижаться.

Похожую ситуацию эксперт видит при освобождении Херсона. Это приведет в страну дополнительные инвестиции. В случае медленной потери территорий Пендзин прогнозирует консервирование ситуации "двухкурсия" на валютном рынке.

Курс валют в Украине на 5 июля

Между тем фактическая ситуация на валютном рынке 5 июля такова:

курс доллара в банках находится в пределах 35,1–35,6 грн, а на черном рынке 35,25–35,4 грн;

курс евро – в банках 36,4–37,3, на черном рынке 36,6–36,8 грн.

Банки немного снизили стоимость этих валют, тогда как НБУ несколько повысил стоимость евро по отношению к гривне.

Напомним, некоторые эксперты прогнозируют обвал гривны уже в июле.