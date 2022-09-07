Курс долара – як вплинуть загрози путіна нашкодити зерновому коридору на стабільність гривні

Експерти розповіли, чи може курс долара піти вгору через погрози агроекспорту

Хоча в середу, 7 вересня, курс долара в Україні не змінився, на нього може вплинути заява диктатора росії путіну, що стосується зернового коридору та аграрного експорту з українських портів, що стартував у липні.

Виступаючи на Східному економічному форумі у Владивостоці, путін заявив, що нібито лише два з 87 кораблів, навантажених українським зерном, вирушили до Африки. На його думку, " варто задуматися про те, щоб обмежити напрямок вивезення зерна та іншого продовольства цим маршрутом".

Експерти розповіли "Телеграфу", як це вплине на курс долара в Україні.

Так, на думку економічного експерта Бориса Кушнірука, безготівковий курс є фіксованим і жодна заява путіна на нього не вплине, а ось готівковий долар справді може "похитатися". Проте співрозмовник "Телеграфа" впевнений, що коливання будуть нетривалими та незначними.

За словами економічного експерта Данила Моніна, багато залежить від того, чи диктатор перейде від слів до справи.

"Мені цікаво як вони збираються обмежувати експорт? Судами заважати? Чи знову ракетами стріляти по Одесі? Швидше схоже на чергові понти", — підкреслює експерт.

З іншого боку, враховуючи важке для Росії становище на фронті останніх днів, від неадекватного диктатора можна очікувати і різких дій.

"Якщо щось подібне трапиться, доведеться коригувати плани вивезення зерна і надходження валюти, що може мати наслідки, та й то швидше невеликі. Але в цілому думаю все ж таки далі слів нічого не піде", — обговорюється експерт.

За даними НБУ, міжнародні фінансові резерви, що є сьогодні, дозволять Україні до кінця року забезпечувати критичний імпорт і виконувати свої міжнародні зобов’язання.