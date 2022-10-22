Курс долара: НБУ запропонував нову схему населенню, на якій можна заробити

НБУ вигадав новий спосіб зупинити девальвацію гривні

У п’ятницю, 21 жовтня, НБУ дозволив населенню купувати безготівковий долар у Нацбанку за офіційним курсом 36,57 грн за долар і розміщувати на депозит у банках. Щоправда, після закінчення терміну дії депозиту ці долари слід обов’язково продати Національному банку.

При цьому сума купівлі та кількість вкладів ніяк не обмежується, а відсоткові ставки за депозитами визначає банк. Однак розірвати такий депозитний договір достроково і забрати свої гроші до закінчення терміну дії депозитарного вкладу неможливо.

За оцінками Національного банку, такий інструмент створить для громадян додаткову альтернативу вкладенню коштів у готівкову іноземну валюту, що сприятиме зменшенню попиту на неї, стабілізації очікувань та зниженню тиску на курс у готівковому сегменті валютного ринку.

При цьому самим банкам дозволяється купувати безготівковий долар у НБУ по 36,57 грн на суму таких депозитів громадян та зберігати їх у НБУ як гарантію від валютних ризиків при розміщенні депозитів громадян.

Як пише на своїй сторінці у Facebook економічний експерт Євген Дубогриз, НБУ таким чином знижує тиск на гривню, дозволяючи населенню частково задовольнити попит на долар та економить свої золотовалютні резерви.

З іншого боку, коли куплені сьогодні долари населення продаватиме назад НБУ, останньому доведеться швидше за все друкувати нову гривню для викупу валюти, що загрожує зростанням цін і небезпекою девальвації для гривні.

Проте загалом на думку банкірів курс долара до кінця осені зросте незначно – максимум на 0,8–1,2 грн.