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Курс долара до грудня – які можуть бути зміни та чому, розповів експерт

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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Курс долара
Курс долара

Банкіри пророкують долару зростання до грудня

Готівковий долар в Україні продовжує залишатися стабільним і навіть дешевшати, що робить курс долара до грудня цілком прогнозованим і його зростання може становити не більше 2-3%, тобто 0,8-1,2 грн.

Таку думку висловив "Телеграфу" Герман Марченко, директор департаменту казначейства АТ "Комерційний індустріальний банк". За його словами, такий оптимістичний прогноз виправдається за низки умов.

Серед них:

  • - Стримування агресора від нових масштабних загарбницьких дій;
  • - ухвалення збалансованого бюджету на 2023 рік;
  • - активна фінансова допомога міжнародних партнерів України;
  • - Збалансована політика НБУ на ринку цінних паперів.

Водночас на користь того, що цей оптимістичний сценарій цілком реальний, кажуть такі фактори, як:

  • ослаблення інфляції, яка за підсумками вересня становила 1,3-1,5%, що в 1,5 раза менше за прогнозовану;
  • скорочення розриву між попитом та пропозицією на іноземну валюту після збільшення ліміту для банківських операцій до 100 тис. грн та запровадження банками нової послуги – купівлі доларів з їх подальшим розміщенням на депозитах, попит знизився майже на 30%. При цьому попит на долари лише на 15-20% перевищує пропозицію;
  • донорські вливання в економіку країни фактично грошова допомога дозволяє стабілізувати негативні процеси в економіці, а відновлення місії МВФ свідчить про загальні позитивні зрушення в економіці країни;

"Звичайно ж, успіхи ЗСУ є одним із найважливіших психологічних факторів стабілізації курсу валют. Громадяни України стають впевненішими у майбутньому. Звільнення територій – це можливість поступово відновлювати економіку в деокупованих регіонах", — наголосив співрозмовник "Телеграфа".

Водночас у НБУ зізналися, що попит на долар із боку населення зростає з метою її подальшого розміщення на депозитах у банку, і така тенденція продовжує набирати обертів.

Теги:
#Гривня #Долар #Курс валют #Курс долара